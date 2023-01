Profesor predice que el internet se acabara en todo el mundo

Como dice el dicho popular ‘No todo dura para siempre’, parece que el internet para muchos también tiene su fin o eso es lo que dice el teórico neerlandés Geert Lovink quien aseguró que el Internet se acabará en todo el mundo.



El profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Amsterdam y de la Universidad de Amsterdam, afirmó que en su momento todo el mundo se cansará de estar conectado a todo momento debido a que los aspectos negativos superan a los aspectos positivos con respecto al Internet.



De hecho, en su ensayo el profesor asegura que Internet ha entrado en un punto de no retorno: “Internet se dirige hacia un punto de no retorno, y probablemente las grandes tecnológicas también sean ya conscientes de ello”, comentó.

“Mark Zuckerberg se ha alejado de sus plataformas de medios sociales y ha lanzado Meta, como si no pasara nada y pudiéramos empezar de nuevo, pero está claro que ya está roto”, complementó.



Según Lovink, la muerte de Internet será transitoria y que no es por un problema de infraestructura, sino como el fin de una era ya que las grandes corporaciones se adueñaron del mismo y con ello las libertades y derechos individuales de cada sujeto.



Por otro lado, otra razón de Lovink por lo que la gente rehuirá de la tecnología será por el aumento de los precios, los cuales principalmente son psicológicos.



“Este precio es psicológico. No solo muchos jóvenes sufren una imagen distorsionada de sí mismos y trastornos de ansiedad, sino que también se ha producido una externalización de funciones: ciertas funciones críticas de nuestro cerebro se están externalizando”.



Finalmente, la conclusión de Lovink dice que cree que puede haber un mundo sin internet y que es posible que lo dejemos de lado ya que pueden surgir programas informáticos u otras construcciones que nos hicieran menos dependientes.