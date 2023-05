Roglic tras ganar el Giro de Italia: ‘Lo recordaré para toda la vida’

De forma agónica y sin poseer la maglia rosa durante toda la competencia, Primoz Roglic se coronó campeón del Giro de Italia 2023 luego de una excelsa cronoescalada en donde definió todo a su favor.



El esloveno se quedaría con la etapa 20 con un tiempo de locura y le arrebató la camiseta de líder a Geraint Thomas por 14 segundos de ventaja.



Pues bien, durante el domingo tras el fin del recorrido en Roma, Roglic celebró el título el cual marca su cuarta Gran Vuelta en su carrera deportiva y además compareció con los medios sobre su triunfo.

“Es algo bonito e increíble. Ahora a disfrutar este título con mi gente”, señaló de inicio en diálogo con Diario AS.



“¿Qué significa este Giro? Como he dicho, sólo son títulos. Al final, la vida se trata de las emociones, de los retos que se te plantean. Estoy feliz, pude dar lo mejor de mí y al final fue suficiente para ganar. Estoy disfrutando este momento”, complementó.



Por su parte, habló sobre la posibilidad de ir por el Tour de Francia para lograr la triple corona del ciclismo: “No pienso sobre ello. Todos sabemos las cosas que me faltan. Primero de todo, quiero disfrutar esto, este momento, y más tarde ya veremos que desafíos me trae la vida”.



Finalmente, no dio pistas sobre su próximo objetivo en el calendario y si estará o no en la Vuelta a España: “Lo veremos. Acabo de terminar primero, es momento de celebrar, de disfrutar el momento. Veremos qué es lo siguiente”.