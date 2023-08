Roglic confirmó la carrera que hará antes de la Vuelta a España

El World Tour del ciclismo está en sus últimos meses de competencia y es por ello que hemos disfrutado de la participación de nombres como los de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, pero no de Primoz Roglic, de quien no sé sabía cuándo iba a hacer su vuelta.



El esloveno se puso por última vez el dorsal el pasado 28 de mayo cuando ganó el Giro de Italia. No obstante, dos meses y medio después, Roglic ha confirmado su vuelta a la carretera.



El esloveno lo hará en España, más precisamente en la Vuelta a Burgos que se correrá desde el próximo 15 de agosto y terminará el 19 del mismo mes. Será la primera vez que corra esta competencia.

Roglic se medirá a Adam Yates y Enric Mas que lucharán por el título y a su vez se prepararán para la Vuelta a España.



En esta temporada, Roglic solo ha estado presente en tres citas, la Tirreno Adriático, Vuelta a Cataluña y Giro, competencias en las que ganó la general.



La Vuelta a Burgos será la única toma de contacto de Roglic antes de la Vuelta a España y donde estará arropado por una formación de lujo en donde están en prelista: Attila Valter, Jan Tratnik, Robert Gesink, Thomas Gloag, Edoardo Affini y Gijs Leemreize.