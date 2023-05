Roglic confía en ganar el Giro de Italia en la cronoescalada

Pese a que Primoz Roglic no ha mostrado su poderío en este Giro de Italia 2023 se ha mantenido en los primeros puestos de la general y no está lejos de Geraint Thomas quien ostenta la maglia rosa.



Tanto en la jornada del jueves como la de este viernes, el esloveno ha intentado por todos los medios un ataque que deje en jaque a Thomas, pero el corredor del Ineos Grenadiers se ha mantenido a raya del ciclista del Jumbo Visma.



No obstante, Roglic pese a que no pudo sacar la diferencia que quería, confía en ganar el Giro de Italia en la cronoescalada de 18.6 kms que tendrá lugar este sábado entre Tarvisio y Monte Lussari.

“El sábado volveré a darlo todo. Me he encontrado bien, ahora a recuperar las piernas y mañana iré por todo. Claro que tengo confianza en mis posibilidades, si no, no haría la contrarreloj", comentó Roglic finalizada la jornada en Tre Cime di Lavaredo.



Vale resaltar que Roglic está a 26 segundos de Thomas en la clasificación general y pese a que no ha ganado una etapa ni se ha puesto la maglia rosa en esta edición tiene entre ojos el título del Giro.