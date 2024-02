Primoz Roglic reveló los graves problemas que tuvo con el Jumbo-Visma

Luego de ocho temporadas triunfando en diferentes carreras a nivel mundial, Primož Roglič, tomó la decisión de salir del Jumbo-Visma, con el objetivo de ganar el Tour de Francia, la única competencia de las grandes del ciclismo que le hace falta en su palmares.



De acuerdo a las declaraciones del esloveno, la relación con el equipo neerlandés, no finalizó en buenos términos por una situación que se presentó en medio de su última Vuelta a España, la cual fue determinante para tomar su decisión en septiembre de 2023.

Según comentó el ciclista en una entrevista para el diario L'Equipe, el Jumbo le habría prohibido luchar por su cuarto título en la Vuelta a España, la cual fue ganada por su entonces compañero Sepp Kuss.



“Llevaba bastante tiempo en el mismo equipo. No fue algo que se me ocurrió de repente, pero en la última semana de La Vuelta me di cuenta de que necesitaba un ambiente diferente. Jumbo se vio inundado de ciclistas en grandes vueltas. Así que tuve que cambiar de equipo porque aquel no podía darme algunas oportunidades en el futuro”, comentó el pedalista esloveno.



Primož entendió este mensaje como un limitante a su gran potencial sobre la bicicleta, además de ver frustrado su sueño de conseguir el Tour de Francia, si continuaba en la escuadra. Debido a esto, tomó la decisión de dejar el ahora equipo Visma Lease a Bike y arribó en el Bora-Hansgrohe.



Este equipo de origen alemán desde ya empieza a alistar lo que será la participación en el Tour de Francia 2024, dónde Primož Roglič será su principal carta para la carrera.

​