Prima de Navidad: ¿Cuándo vence el plazo y qué pasa si no se la pagan?

Durante los Diálogos Regionales Vinculantes en Ibagué, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, invitó a todos los contratantes a realizar el pago de la Prima para todos los trabajadores domésticos antes del próximo 20 de diciembre.



La funcionaria aseguró que este beneficio corresponde a los 30 días de salario por año o proporcional al tiempo laborado, donde se efectúan dos pagos, el de junio y diciembre.



Es por ello que las personas como trabajadores del hogar, jardineros, cuidadores de fincas, conductores, niñeras entre otros podrán reclamar la prima.

El pago de este dinero está bajo la Ley 1788 del 7 de julio de 2016 que establece: “Para el personal de trabajo doméstico, que es fundamentalmente mujeres, estamos planteando para que se cumplan las normas que tiene el Ministerio del Trabajo y haremos la vigilancia para que este grupo también sea formalizado”, comentó la ministra.



¿Qué pasa si no recibe el pago de la primera o no le pagan a tiempo?



La ministra de Trabajo aseguró que de no pagarse se impondrá una multa de un día de salario por cada día de mora lo cual equivale entre 1 o 5 millones de pesos.



En caso de no recibirla, está obligado a ir al Ministerio de Trabajo y dar a conocer su caso, además puede llamar a la línea de atención al ciudadano a nivel nacional: 018000513100.