Prima de junio: ¿Qué trabajadores no recibirán el beneficio?

Según el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, la prima de servicios es una obligación de las empresas para remunerar un semestre o año de los empleados que estén vinculados laboralmente a compañías públicas o privadas en el país.



Sin embargo, gran parte de los trabajadores colombianos no pueden acceder a este beneficio.



De acuerdo a la normativa, el empleador está obligado a pagar a su empelado o empleados la prestación social denominada prima que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos: la mitad máximo el 30 de junio y la otra en la primera veintena del mes de diciembre.

Siendo así, los empleados que posean un contrato de trabajo indefinido, fijo y que cumplan con las condiciones de trabajador dependiente o sea que tenga un contrato de trabajo fijo, tienen derecho a recibir la prima de mitad de año.



¿Quiénes no recibirán la prima de junio?



Los trabajadores que tienen otro tipo de vínculo con las empresas no tienen derecho acceder a la prima de servicios, o sea los rabajadores independientes, aprendices, personas bajo contrato de prestación de servicios, personas con contrato de aprendizaje, trabajadores transitorios o temporales y trabajadores que reciben un salario integral.



Vale resaltar que la prima es el pago de un sueldo por año, por lo que si por ejemplo usted recibe un mínimo que equivale a 1.160.000 y lleva seis meses o más en la empresa deberá recibir 580 mil pesos en junio y 580 mil en diciembre.



No obstante, las empresas también están obligadas a reconocer el incentivo a quienes no han cumplido un semestre de trabajo.