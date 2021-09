Duque niega privilegios políticos en la Feria del Libro de Madrid

El presidente colombiano, Iván Duque aseguró este viernes en Madrid que con la selección de autores en su país para asistir a la edición 80 de la Feria del Libro de la capital española "no se quería privilegiar a ningún tipo de expresión política", sino dar la oportunidad a nuevos escritores de la "

Colombia profunda", que respondieran a una visión cultural desde las minorías étnicas.

En la segunda jornada de su visita oficial a España, Duque participó hoy en la Tribuna organizada por EFE y Casa de América, en la que contestó a las preguntas de la presidenta de la agencia internacional de noticias española, Gabriela Cañas. El mandatario colombiano calificó de "lamentables" las malas interpretaciones sobre la elaboración de la lista y señaló que no es la Presidencia de la República la que se encarga de esos asuntos, sino el Ministerio de Cultura y la Cancillería, "y ellos establecieron unos criterios hace tiempo.



Esto no es un proceso improvisado, toma tiempo y se va madurando". "Yo soy un respetuoso del arte y tengo además la tranquilidad de haber estado al frente del departamento de Cultura, Creatividad y Solidaridad en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde siempre privilegié darle oportunidades a todos los escritores y artistas para expresarse libre y tranquilamente", dijo.



Duque aseguró que el arte "no lo podemos ver bajo un prisma político, es valioso porque es una expresión genuina de los creadores y espero que este tipo de controversias puedan disiparse y se celebre lo que tenemos hoy, que son más de 15 autores que representan a distintas regiones de

Colombia, y que han traído bellas piezas literarias para compartir con la audiencia española".



"Las expresiones políticas de los artistas se respetan, se valoran, y en la medida que tengan un espacio para conocerlas, pues maravilloso. Siempre he sido una persona pluralista y que defiende todas las expresiones del arte que se puedan hacer para poner los temas de la sociedad en discusión", subrayó.



El presidente colombiano visitará hoy la Ferial del Libro de Madrid, uno de los actos programados dentro de la apretada agenda que está desarrollando durante su visita oficial de tres días a España. Cerca de 30 librerías españolas han suscrito un comunicado contra la presencia de Duque en el evento, del que Colombia es el país invitado, en el que critican el "lavado de cara" de su Ejecutivo.





EFE