Oppenheimer, la gran ganadora: lista de vencedores de los Oscar 2024

Este domingo 10 de marzo tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles la edición 95 de los Premios Oscar la cual tuvo como gran ganadora a la película Oppenheimer que se llevó siete estatuillas importantes de la noche entre ellas la de Mejor Película.



De igual manera, se dieron nuevos ganadores en la historia del galardón como fue el caso de Robert Downey Jr., Cillian Murphy y el director Christopher Nolan que se llevaron su primer Oscar en su carrera.



Por su parte, el premio a mejor actriz fue para Emma Stone por su gran actuación en ‘Poor Things’ y en el premio a mejor actriz de reparto la ganadora fue Da’Vine Joy Randolph por la película ‘Los que se quedan’.

Además, en la categoría a mejor película animada hubo sorpresa ya que ganó el filme ‘El niño y la garza’ que superó a películas como Elementos y Spiderman: a través del spiderverso.



Lista completa de ganadores de los Oscars 2024



Nominados a Mejor Película



American Fiction

Anatomía de una caída

Barbie

The Holdovers

Los asesinos de la luna

Maestro

GANADOR - Oppenheimer

Vidas pasadas

Poor Things

La zona de interés



Nominados a mejor director



Anatomía de una caída - Justine Triet



Los asesinos de la luna - Martin Scorssese



GANADOR - Oppenheimer - Christopher Nolan



Poor Things - Yorgos Lanthimos



La zona de interés - Jonathan Glazer



Nominados a Mejor Actor



Bradley Cooper - Maestro



Colman Domingo - Rustin



Paul Giamati - Los que se quedan



GANADOR - Cilian Murphy - Oppenheimer



Jeffrey Wright - American Fiction



Nominadas a Mejor Actriz



Annette Bening - Nyad



Lily Gladstone - Asesinos de la luna



Sandra Huller - Anatomía de una caída



Carey Mulligan - Maestro



GANADORA - Emma Stone - Pobres criaturas



Nominados a Mejor Actor de Reparto



Starling K. Brown - American Fiction



Ryan Gosling - Barbie



GANADOR - Robert Downey Jr - Oppenheimer



Mark Ruffalo - Pobres criaturas



Robert de Niro - Asesinos de la luna



Nominadas a Mejor Actriz de Reparto



Emily Blunt - Oppenheimer



Danielle Brooks - El color púrpura



America Ferrera - Barbie



Jodie Foster - Nyad



GANADORA - Da'Vine Joy Randolph - Los que se quedan



Nominadas a Mejor Película Extranjera



Io Capitano - Italia



Perfect Days - Japón



La sociedad de la nieve - España



La sala de los profesores - Alemania



GANADORA - La zona de interés - Reino Unido



Nominadas a mejor Película de Animación



GANADOR - El niño y la garza



Elementos



Nimona



Robot Dreams



Spider-man: a través del spiderverso



Nominadas al mejor Largometraje Documental



Bobi wine: el presidente de la gente



La memoria eternal



Cuatro hijas



Matar a un tigre



GANADOR - 20 días en Mariupol



Nominadas al mejor Cortometraje Documental



El ABC del libro de Banning



El barbero de Little Rock



La hisla en medio



GANADOR - La última tienda de reparación



Nai nai y Wai poo



Nominados a mejor Maquillaje y Peluquería



Golda



Maestro



Oppenheimer



GANADORA - Pobres Criaturas



La sociedad de la nieve



Mejor Diseño de Vestuario



Barbie



Asesinos de la luna



Napoleón



Oppenheimer



GANADOR - Pobres criaturas



Nominadas a la Mejor Fotografía



El Conde



Asesinos de la luna



Maestro



GANADOR - Oppenheimer



Pobres criaturas



Nominadas a mejor Montaje



Anatomía de una caída



Los que se quedan



Los asesinos de la luna



GANADOR - Oppenheimer



Poor Things



Nominados a mejor Sonido



The Creator



Maestro



Mission Imposible: sentencia mortal parte I



Oppenheimer



GANADOR - Zona de interés



Nominadas a mejores Efectos Especiales



The Creator



GANADOR - Gozilla minus one



Guardianes de la Galaxia Vol. 3



Mission Imposible: sentencia mortal parte I



Nominados a mejor Guion Original



GANADOR - Anatomía de una caída



Los que se quedan



Maestro



Secretos de un escándalo



Vidas pasadas



Nominados a mejor Guion Adaptado



GANADOR - American Fiction



Barbie



Oppenheimer



Pobres Criaturas



La zona de interés



Nominados a mejor Banda Sonora Original



American Fiction



Indicana Jones y el dial del destino



Asesinos en la luna



GANADOR - Oppenheimer



Poor Things



Nominadas a mejor Canción Original



'The Fire Inside' - Flamin Hot



'Im Just Ken' - Barbie



'It Never Went Away' - American Symphony



'Wahzhahe' - Asesinos de la luna



GANADORA - 'What Was I Made For?' - Barbie



Nominadas a mejor Cortometraje de Animación



Carta a un cerdo



99 sentidos



Nuestro uniforme



Paquidermo



GANADOR - ¡La guerra ha acabado! Inspirado en la múisca de John y Yoko



Nominadas a mejor Cortometraje



The After



Invencible



Caballero de Fortuna



Rojo, blanco y azul



GANADORA - La maravillosa historia de Henry Sugar