Premios India Catalina 2023: ¿Cuándo son y quiénes están nominados?

En días pasados, los actores colombianos María Cecilia Botero y Juan Manuel Restrepo anunciaron a los nominados a los Premios India Catalina 2023 que serán entregados el próximo 26 de marzo y que premiarán a los mejores talentos y producciones audiovisuales del país.



Por su parte, algunos de los premios tendrán la opción de que el público sea el que vote su favorito y eso se puede hacer a través del sitio web de los premios.



Ante esto, estos son los 188 nominados para la 39° edición de los premios a lo mejor de la industria audiovisual colombiana:

Categorías de noticieros y producciones periodísticas:



Mejor noticiero nacional



Noticentro 1 - CM& Para Canal 1.



Noticias Caracol - Caracol Televisión.



Noticias UNO - Ntc Televisión.



Red + Noticias - Red + Noticias.



Mejor noticiero local o regional



Alianza Regional - Canal Institucional.



Citynoticias - CityTV.



Noticiero 90 minutos - Telepacífico.



Teleantioquia Noticias - Teleantioquia.



Telecafé Noticias - Telecafé.



Mejor producción periodística



Frente al Espejo 4 Temporada - Capital Sistema de Comunicación Pública.



Gabo Los 40 años del Nobel - Señal Colombia.



Los Informantes - Caracol Televisión.



Mañana Express - RCN Televisión.



Un futuro sobre tapia y bahareque - Teleantioquia.



Mejor presentador o presentadora de noticias



Andrea Bernal- RCN Televisión Noticias RCN.



Claudia Palacios - Canal 1 Noticentro 1 CM&.



Felipe Aramburo - Teleantioquia Noticias.



José Fernando Patiño - Señal Colombia RTVC Noticias.



Sandra Vélez - CityTV Citynoticias.



Mejor producción deportiva



Campeonato mundial de microfútbol femenino 2022 - Señal Colombia.



Gol Caracol en el Mundial Catar 2022 - Caracol Televisión.



III Festival Internacional de Playa - Teleantioquia.



Luis Díaz, el origen - Telemedellín.



Tiempo Xtra - Telecafé.



Mejor presentador o presentadora de deportes



Andrea Guerrero - Noticias RCN RCN Televisión.



Georgina Alejandra Ruíz Sandoval (Gogo) - Gogo Rueda por el Mundo - Señal Colombia.



Juan Felipe Mejía Medina - Teleantioquia Deportes.



Ricardo Orrego - Noticias Caracol - Caracol Televisión.



Mejor documental



Barco: Historia de un legado - Caracol Televisión.



Con los pies en la tierra - Nb Multigráficos LTDA.



Las voces del río - Señal Colombia.



Luis Díaz, el origen - Telemedellín.



Río Pamplonita - Canal TRO.



Mejor serie documental



Cazador de cascadas - Teleantioquia.



El llamado - Telemedellín.



Nación rebelde - Señal Colombia.



Pedro y el siete colores - Canal TRO.



Reto Aventura con Mauro Salazar - RenHacer y Ova Studios Semama.



Categorías de ficción:



Mejor ficción



A Grito Herido (Temporada 1) – Amazon Studios.



Esclava – Movie Box Producciones S.A.S - Teleislas.



La Verdad Revelada - Gestionarte Cine - Sistema de Medios Públicos MinTIC.



Pálpito – CMO Producciones - Netflix



Siempre fui yo - The Walt Disney Company Latin America.



Mejor ficción de larga duración



Arelys Henao, Canto para no llorar – Caracol Televisión.



El Rey, Vicente Fernández – Netflix



Leandro Díaz – Canal RCN.



Territorio Mágico, Tercera temporada – Señal Colombia



Mejor miniserie de ficción



Camisa de fuerza – Canal TRO.



Ciénaga Oscura - Fahrenheit Films para el Sistema de Medios Públicos MinTIC.



Goles en Contra – Dynamo Producciones para Netflix.



La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.



Noticia de un Secuestro – Amazon Studios.



Mejor Director o Directora de Ficción



Andrés Wood y Julio Jorquera - Noticia de un Secuestro – Amazon Studios.



Camilo Vega, Ruth Caudeli, Rodrigo Triana, Rolando Ocampo - Pálpito - CMO Producciones - Netflix.



Julián Duque y Felipe Martínez - La Sinfonía de los Bichos Raros - Teleantioquia.



Liliana Bocanegra, Andrés Felipe López y Camilo Villamizar - Arelys Henao: Canto para no llorar - Caracol Televisión.



Lucho Velasco y Pipe Vallejo - Camisa de Fuerza - Canal TRO.



Mejor libreto de ficción



Cesar Poveda - La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.



Felipe Vallejo - Camisa de Fuerza - Canal TRO.



Leonardo Padrón, Christian Jiménez, Doris Seguí, Carlos Castro - Pálpito – CMO Producciones - Netflix.



Noticia de un Secuestro - Amazon Studios



·Héctor Rodríguez Cuellar - Arelys Henao: Canto para no llorar - Caracol Televisión.



Mejor actriz o actor revelación



Catalina Calle ‘Catt’. La Sinfonía de los Bichos Raros - Teleantioquia.



Lorena Saenz. Territorio Mágico T2 - Señal Colombia.



Sherleen Jiménez. Sal y Dulce Primera persona - Sistema de Medios Públicos MinTIC.



Silvestre Dangond. Leandro Díaz - RCN Televisión.



Mejor actriz protagónica



Ana Lucía Domínguez - Pálpito.



Catalina Calle - La Sinfonía de los Bichos Raros.



Cristina Umaña - Noticia de un secuestro.



Lina Restrepo - Camisa de Fuerza.



Mariana Gómez - Arelys Henao.



Mejor actor protagónico



Christian Tappan - Primate.



Diego León Hoyos - El Cubo Inquisidor.



Michell Brown - Pálpito.



Salvador Britches - Encuentros Cercanos.



Silvestre Dangond - Leandro Díaz



Mejor actriz de reparto



Karla Cajamarca ‘Kei Linch’ - La sinfonía de los Bichos Raros.



Silvia Barón - Pálpito.



Viña Machado - Leandro Díaz.



Yury Vargas - Arelys Henao.



Mejor actor de reparto



Diego Cadavid - Primate



Gregorio Pernía - Hasta que la plata nos separe



Jacques Toukhmanian - La sinfonía de los Bichos Raros.



Juan Fernando Sánchez - Pálpito.



Luis Eduardo Arango - El cubo inquisidor.



Categorías de entretenimiento:



Mejor producción de variedades



Cineclub en cine nos vemos T3 - Señal Colombia.



El apartamento de La Mona - Teleantioquia.



Inbox Trece - Canal Trece.



Lo Sé Todo - Canal 1.



Tr3inta y 2 - Regionalmente Nuestro Canal Institucional.



Mejor presentador o presentadora de variedades



Andrea Serna - Desafío The Box 2022 - Caracol Televisión.



Claudia Bahamón - Masterchef Celebrity - Canal RCN.



Laura María Galindo - RTVC Noticias - Señal Colombia.



Laura Patiño - Café de la mañana - Canal TRO.



Pedro Gilmore - Cazador de casacas - Teleantioquia.



Mejor producción infantil



La sinfonía de los bichos raros - Teleantioquia.



La Voz Kids - Caracol Televisión.



Territorio Mágico T3 - Señal Colombia.



Zooñadores (Temporada 2) - Teleantioquia.



Mejor producción juvenil



Flashlight - Señal Colombia.



Gestas del tiempo (Temporada 2) - Canal Institucional.



Nick, en el punto de control - Teleantioquia.



Parias - Epic Studio - Sistema de Medios Públicos MinTIC.



Siempre fui yo - The Walt Disney Company Latin America.



Mejor producción audiovisual de humor



Cochina envidia - Amazon Studios.



F*cks News - F*cksNews.



Monólogos sin propina - Telemedellín.



Su majestad la trova - Teleantioquia.



Territorio mágico T3 - Señal Colombia.



Mejor producción audiovisual musical



Coronel en su laberinto - Señal Colombia.



El Principito, El musical - Teleantioquia.



Nación rebelde - Señal Colombia.



Mejor concurso o programa de reality



Abrazados como en casa. Canal Telecafé.



Masterchef Celebity. RCN Televisión.



Su majestad la trova. Teleantioquia.



Categorías especiales:



Mejor producción audiovisual de animación



Frailejón Ernesto Pérez - Señal Colombia.



Todo un pasado - Canal TRO.



Zooñadores (Temporada 2) - Teleantioquía.



Mejor director o directora de música



Alejandro Pernett - Nación Rebelde - Señal Colombia.



Juancho Valencia - La sinfonía de los Bichos Raros - Teleantioquia.



Lynn Fainchtei - El Rey, Vicente Fernández - Netflix.



Nicolás Uribe y Sebastián Luengas -Arelys Henao: canto para no llorar - Caracol Televisión.



Oliver Camargo - Leandro Díaz - RCN Televisión.



Mejor director o directora de arte



Camila Agudelo - La sinfonía de los bichos raros - Teleantioquia.



Diana Trujillo y Tatiana Dulcey - Pálpito -Cmo Producciones - Netflix.



Diego Guarnizo - Las Villamizar - Caracol Televisión.



Gonzalo Martínez - Leandro Díaz - RCN Televisión.



Luis Vargas - Camisa de Fuerza - Canal TRO.



Mejor fotografía



Andrés ‘comanche’ Vergara - La Sinfonía de los bichos raros -Teleantioquia.



Arturo Almanza - Las Voces del río - Señal Colombia.



Diego Jiménez, Mateo Guzmán y Alfonso Parra - Pálpito - Cmo Producciones - Netflix.



Laura Gómez Unda y Carlos Rincón - Kalu. Kuntur - Canal TRO.



Mejor editor



Andrés Rodríguez, Felipe Martínez - La Sinfonía de los bichos raros - Teleantioquia.



Carlos Rincón - Kuntur - Canal TRO.



José Luis Oróstegui - Arelys Henao: canto para no llorar - Caracol Televisión.



Luis Patiño - Pálpito - Cmo Producciones - Netflix.



Silva Ayala - Leandro Díaz - RCN Televisión.



Mejor talento infantil



Abel Villa. Leandro Díaz RCN Televisión.



Fátima Velasco. Camino a la Fuerza Canal TRO.



Kaled Acab. El Rey, Vicente Fernández Netflix.



María Clara Rodríguez. Mi casa es tu casa para el Sistema de Medios Públicos MinTic.



Mejor contenido audiovisual de marca / branded content



#ColombiaTeVeoBien - Nuquí - Caracol Televisión.



Frailejón Ernesto Pérez - Señal Colombia.



Stella Artois Sentidos -Dirty Kitchen.



Todo un pasado - Canal TRO.



Una historia de amor - Teleantioquia.



Menciones especiales:



Mejor producción de inclusión social



El amor nunca desaparece - Comuna 13 Televisión.



El Niño de Arena. Éxodo, Farenheit - Señal Colombia.



La sinfonía de los bichos raros - Teleantioquia.



Mujeres poderosas - Telemedellín.



Titanes Caracol - Caracol Televisión.



Mejor producción de canal comunitario



Buscando a la negra Soledad - MinTIC.



El amor nunca desaparece - Comuna 13 Televisión.



En medio de brasas - Támesis Te ve.



La tarde del silencio - CCM Televisión.



Categorías que vota el público:



Mejor serie de ficción (Web)



Amor Perfecto. Valencia Producciones



El Cubo Inquisidor Temporada 02. RTVC Play



La caca de Gato de Guoquitoqui. Sistema de medios públicos MinTIC.



POMBS: La Universidad de la corrupción. Riaño Producciones.



Mejor producción favorita del público



Arelys Henao: Canto para no llorar - Caracol Televisión.



Camisa de Fuerza - Canal TRO.



La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.



Leandro Díaz - RCN Televisión.



Nación Rebelde - Señal Colombia.



Mejor creador de contenido audiovisual digital



Alejandro Riaño - Juanpis González - Riaño Producciones.



Carlos Alberto Diaz Colmenares – La Granja del Borrego.



Felipe Saruma - Saruma & Vertical Cinema.



Los Montañeros – Los Montañeros.



Mejor talento favorito del público



Alejandro Marín - Resonantes - Canal Trece



Ariel Osorio - Lo Sé Todo.



Catalina Calle - La sinfonía de los Bichos Raros.



Frank Martínez - Monólogos sin propina.



Mario Espitia - Leandro Díaz.



Mejor diseño sonoro



Alejandro Pernett - Nación Rebelde - Señal Colombia.



Daniel Garcés - Diomedes: El ídolo, el misterio y la tragedia - Dynamo Producciones - Netflix.



DC Audio Diego Cáceres y Camilo Pérez - La sinfonía de los bichos raros - Teleantioquia.



José Roberto Jaramillo - ¿A qué suenan tus sueños? - RTVC Play.



Mejor producción transmedia



Botero 90 - Telemedellín.



Festival de Festivales - Teleantioquia.



Mesa para Trece - Canal Trece.



Nación rebelde - Señal Colombia.



Páramos, el país de las nieblas - Señal Colombia.



Mejor producción universitaria



El que sabe, sabe - Udecetevé – Unicartagena.



La Historia Detrás de las Cosas (Temporada 3) - Universidad Nacional de Colombia - Unimedios - Televisión UNAL.



Relatos de una Colombia diversa - Pontificia Universidad Javeriana.



Seriado Ciudad Pantalla (Temporada 4) - Universidad del Magdalena.