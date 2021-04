Colombia dice presente en las nominaciones a los premios Billboard

Ya se entregaron los Grammy , también los Premios Óscar y ahora llegó el momento de conocer lo más destacado de la música comercial, esa que suena en todas las estaciones de radio, la que comparte la masa en las historias de Instagram, la que acapara las playlists de plataformas digitales y la que se vuelve en la favorita del consumidor.

Los finalistas de los Billboard Music Awards se seleccionan por su rendimiento comercial en Estados Unidos de acuerdo a los datos registrados por el sistema Nielsen SoundScan a fin de año. Este año se celebrará la edición número 28, pero aún se desconoce si se realizará presencial, virtual o en formato híbrido. Los BBMAs se transmitirán el 23 de mayo de 2021 desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, California.

Los nominados:



Artista Top del Hot 100

DaBaby

Drake

Dua Lipa

Pop Smoke

The Weeknd

Artista Latina femenina top

Karol G

Becky G

Rosalía



Top selling song

Dynamite - BTS

WAP - Cardi B, Meghan Thee Stalion

Savage - Meghan Thee Stalion, Beyoncé

Blinding Lights - The Weeknd

I Hope



Mejor nuevo artista

Gabby Barrett

Doja Cat

Jack Harlow

Pop Smoke

Rod Wave.

Mejor canción latina

Yo Perreo Sola - Bad Bunny

DÁKITI - Bad Bunny

RITMO (Bad Boys For Life) - Black Eyed Peas

Hawái - Maluma

Caramelo - Ozuna



Mejor artista en redes sociales

BLACKPINK

BTS

Ariana Grande

SB19

SEVENTEEN



Mejor canción en streaming

WAP

ROCKSTAR

Life Is Good

WHATS POPPIN

Blinding Lights



Top Artista Dance

The Chainsmokers

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

SurfMesa



Mejor álbum de rock

Power Up

Plastic Hearts

Dreamland

Tickets to My Downfall

Letter to You

Top Latin Artist

J Balvin

Ozuna

Bad Bunny

Anuel AA

Maluma



Top Rap Album

BLAME IT ON BABY

Legends Never Die

My Turn

Eternal Atake

Shoot For The Stars

Aim For The Moon



Canción top de radio

I Hope

Go Crazy

Don’t Start Now

Adore You

Blinding Lights



Top Rock Artist

ACDC

AJR

Five Finger Death Punch

Machine Gun Kelly

Twenty one pilots



Top Billboard 200 Album

Legends Never Die

My Turn

Shoot For The Stars

Aim For The Moon

folklore

After Hours



Top Hot 100 Song

Mood

I Hope

Go Crazy

ROCKSTAR

Blinding Lights



Mejor álbum latino

EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO - Bad Bunny

LAS QUE NO IBAN A SALIR - Bad Bunny

YHLQMDLG - Bad Bunny



Mejor artista femenina

Billie Eilish

ArianaGrande

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Taylor Swift