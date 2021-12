¡Postre navideño! Tres recetas fáciles y económicas

4 raciones

MOUSSE DE FRESA Y NATA CON LÁGRIMAS DE CHOCOLATE

TIEMPO: 2 horas

Ingredientes

INGREDIENTES

200 g de fresas

3 huevos

100 g de azúcar

4 decilitros (dl) de nata para montar

4 hojas de gelatina



Para la mousse de nata

3 dl de nata para montar

2 huevos

100 g de azúcar

2 hojas de gelatina



Para la cobertura de chocolate

200 g de chocolate negro

50 g de mantequilla

1/2 dl de nata



Para decorar

80 g de perlitas de azúcar

Preparación

Paso 1. Deja las hojas de gelatina de la mousse de fresa en remojo con agua fría. Lava las fresas y tritúralas hasta conseguir un puré liso y homogéneo. Viértelo en un cazo, añade el azúcar y lleva a ebullición. Retira entonces, agrega la gelatina escurrida y mezcla.



Paso 2. Monta la nata y añádela a la preparación anterior con movimientos envolventes. Casca los huevos separando las yemas de las claras y monta estas a punto de nieve; incorpóralas también al puré.



Paso 3. Reserva la mitad de la mousse de fresa, vierte la restante en un molde redondo desmontable y déjalo en el congelador.



Paso 4. Hidrata las hojas de gelatina de la mousse de nata también en agua fría. Lleva a ebullición 1 dl de nata con el azúcar, retira y añade la gelatina escurrida. Deja templar removiendo de vez en cuando.



Paso 5. Separa las yemas de las claras de los huevos y monta estas a punto de nieve firme. Agrégalas a la preparación anterior con movimientos envolventes. Monta el resto de la nata e incorpórala también.



Paso 6. Retira el molde del congelador, vierte la mousse de nata, alísala y vuelve a congelar 15 minutos, hasta que se cuaje. Añade el resto de la mousse de fresas, alisa de nuevo y deja otra vez en el congelador hasta el día siguiente.



Paso 7. Trocea el chocolate y fúndelo al baño maría. Añádele la mantequilla troceada y mezcla hasta que se integre. Hierve la nata y ve agregándole el chocolate con la mantequilla, en un hilo, sin dejar de mezclar. Retira y deja templar.



Paso 8. Rellena un biberón de cocina con la mezcla de chocolate y decora con él la tarta desmoldada. Espolvoréala con las perlitas de azúcar y sirve.

CHEESECAKE CON CHOCOLATE

TIEMPO: 1 hora más reposo

Ingredientes

Para la base

250 g de galletas (espéculos, galletas de mantequilla...)

70 g de mantequilla

Para el relleno

400 g de requesón

4 láminas de gelatina neutra

1 cucharadita de aroma de vainilla

100 g de azúcar

130 ml de nata para montar



Para decorar

50 g de chocolate fondant

50 ml de leche

3 galletas más

Preparación

Paso 1. Primero hay que preparar la base. Para ello, trocea las galletas y mézclalas con la mantequilla derretida. Forma 6 aros de acetato de unos 8 cm de diámetro, ponlos en platos y reparte la galleta en la base.



Paso 2. Deja la gelatina 5 minutos en remojo de agua fría. Mezcla el requesón, el azúcar y la vainilla en un recipiente, y bate con varillas eléctricas 2 minutos. Añade la gelatina escurrida y diluida en 35 ml de agua hirviendo y mezcla bien.



Paso 3. Monta la nata bien fría con varillas eléctricas y agrégala a la mezcla anterior, mezclando con suaves movimientos. Vierte sobre las bases de galleta y deja reposar en la nevera durante 2 ó 3 horas.



Paso 4. Calienta la leche en un cazo hasta que rompa a hervir. Pica el chocolate en un bol, vierte la leche encima y remueve con una espátula hasta conseguir una mezcla homogénea. Vierte 1 cucharada sobre cada pastelito y decora con las galletas troceadas.

ABETO DE HOJALDRE Y TRUFA

TIEMPO: 45 minutos

Ingredientes

2 láminas de hojaldre

200 g de chocolate fondant

3 dl de nata para montar

50 g de azúcar

Azúcar glas

Preparación

Paso 1. Trocear el chocolate y pasarlo a un cazo, con la nata y el azúcar. Calentarlo al baño María, sin dejar de remover con una espátula de madera, hasta que esté completamente derretido. Retirar y dejar enfriar. Introducir la preparación anterior en una manga pastelera con boquilla estriada y reservarla en la nevera. Precalentar el horno a 180º C.



Paso 2. Extender los hojaldres en la mesa de trabajo. Dibujar un abeto del mismo tamaño que éstos en un hoja de papel de horno, y recortarlo. Colocar esta plantilla sobre los hojaldres y cortarlos con esa forma utilizando un cuchillo afilado.



Paso 3. Forrar la placa con papel sulfurizado, disponer los hojaldres en ella y pincharlos varias veces con un tenedor. Cubrirlos con más papel y colocar encima otra placa para que no suban durante la cocción. Hornearlos durante 15 minutos, retirarlos y dejarlos enfriar.



Paso 4. Poner la base de la tarta en una fuente y repartir encima la trufa, con la manga pastelera; debe cubrir toda la superficie. Colocar el otro abeto encima, con cuidado para que no se aplaste la trufa, y espolvorearlo con azúcar glas. Servir el postre inmediatamente, para que el hojaldre no se reblandezca.



Recetas de la página oficial de El Mueble.