¡Las redes no paran! René de Residente ataca otra vez a J Balvin

El músico puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, reavivó la polémica discusión que surgió con el artista colombiano J Balvin. Este fin de semana se publicó un nuevo video en el que se develan unas cuantas intimidades entre los dos referentes musicales latinoamericanos.



El problema surgió cuando el colombiano se manifestó por su incomodidad por las nominaciones de los Latin Grammy. El puertoriqueño respondió en un video en el que afirmó: "Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?".



Horas después, René quitó el video de las redes. Sin embargo desde ese momento las redes sociales estallaron por las diferentes posiciones de los cantantes, y así mismo Balvin publicó contenido con respecto al tema, haciendo alusión al 'hot dog'.

La última publicación de René encendió el tema, en dónde hasta juzga el mensaje que publicó Balvin alusivo a las manifestaciones sociales en Colombia: