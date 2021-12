¡Balvin desata una nueva polémica! Artistas se pronuncian

Una polémica se desató este lunes en Colombia porque J Balvin fue elegido como "artista afrolatino del año" en los Premios de Entretenimiento Africano de EE.UU. (Aeausa, por sus siglas en inglés) y agradeció el reconocimiento, algo que fue criticado por colegas que consideraron que es un "desubicado".

"AFRICAN ENTERTAINMENT MUSIC AWARDS. Gracias", escribió Balvin en su cuenta de Instagram. La cantante colombiana Goyo, vocalista y líder de ChocQuibTown, grupo reconocido por ser precursor de la cultura negra y los ritmos del Pacífico, escribió sobre el reconocimiento a Balvin en su cuenta Twitter: "Si quieren saber mi opinión: Creo más en los Grammys que en está mierda".

En esa misma línea se manifestó la cantante Mabiland, quien calificó al cantante de Medellín de "hombre blanco latino desubicado y apropiador". "¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener reconocimiento? ¡Nea no más! Basta de esta mierda. (...) Alguien de tu equipo debe decirte que pares ya men, es insano esto, de buena que uno se puede querer ir por ahí apropiándose de mierdas y esperar que nada pase. Que basura todo esto", escribió la artista a Balvin en Twitter.

DISCULPAS

Esta polémica sucede luego de que el artista colombiano tuviera que pedir disculpas en octubre pasado tras las críticas por machismo y racismo suscitadas por el videoclip de "Perra", en el que aparecen dos bailarinas negras como si fueran mascotas y que ya ha sido retirado de los canales oficiales. "Primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que fueron ofendidas, especialmente a las mujeres y la comunidad negra", dijo entonces el cantante en un video en su cuenta de Instagram.



El video de "Perra", en el que colabora con la dominicana Tokischa, provocó hasta un regaño de su madre, Alba Mery, que aseguró que esa canción no era del "Josesito" que conocía. Igualmente, el "Niño de Medellín" estuvo envuelto en otra polémica este año después de que llamase a no acudir a los Grammy ya que, según dijo, "no nos valoran (a los músicos urbanos), pero nos necesitan".



El puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, criticó sus palabras diciendo que eran un desprecio hacia los nuevos talentos que estaban nominados por primera vez y comparó su música con "un carrito de hot dogs". "Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", aseguró Residente.



EFE