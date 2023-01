Plan Éxodo y Retorno Nacional: así serán las medidas en otras ciudades

Desde este 6 de enero en Bogotá y otras ciudades principales como Medellín, Cali y Barranquilla muchos colombianos comenzaron a salir para pasar el Puente de Reyes en varios municipios aledaños a estas capitales.



Es por ello que todas las Secretarías de Movilidad han activado el Plan Éxodo y el Plan Retorno en gran parte de las vías de Colombia.



A continuación, conozca acá como serán las medidas para este fin de semana, restricciones, Pico y Placas y otras alternativas que mencionaron las autoridades para tener una buena movilidad.

Medellín



La Secretaría de Movilidad recordó a los paisas que desde el pasado 17 de diciembre y hasta el 16 de enero, en la ciudad no regirá la medida de Pico y Placa la cual abarca a carros, motos y taxis.



El 17 de enero volverá la medida a la normalidad bajo una rotación modificada. Por su parte, el alcalde Daniel Quintero invitó a los ciudadanos de Medellín a que planeen su viaje con anticipación a los municipios aledaños.



De hecho, más de 700.000 personas recorrerán las vías de Antioquia durante el Puente de Reyes. De igual manera, en las vías hacia el municipio de Jardín o a Santa Fe de Antioquia no podrán circular vehículos con capacidad superior a 3.4 toneladas durante todo el fin de semana.



Cali



En la capital vallecaucana no regirá el Pico y Placa durante las dos primeras semanas del año y es por ello que los caleños se podrán movilizar con tranquilidad durante el Puente de Reyes.



De igual manera, la Policía del Valle del Cauca informó este viernes que en el departamento se movilizarán más de 400.000 vehículos por lo que se instalará un dispositivo de seguridad vial para acompañar a los viajeros.