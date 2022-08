¿Quién es la nueva novia de Piqué? ¿Antes o después de Shakira?

La separación entre Shakira y Gerard Piqué ha colmado todos los medios de comunicación en el mundo. Desde las revistas rosa de España hasta los diarios londinenses. En esta oportunidad un medio británico difundió el nombre de quien habría sido la causa de la ruptura. Una joven de 23 aparece en las búsquedas.

El medio británico The Sun aseguró que el jugador de 35 años mantiene una relación con una joven a la que le habrían eliminado sus redes sociales para proteger su identidad: “Se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Se han mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo”, aseguró la fuente.



En la publicación se destaca que terceras personas los encubrieron: “La gente los ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para que la gente no pueda encontrar fotos de ella. Eso por sí solo hace que sus compañeros piensen que en realidad habla en serio acerca de estar con ella”.



En julio varios portales internacionales aseguraban que el futbolista español realizaba viajes con una “amiga” de unos 20 años de edad que trabajaba para su empresa y cuyo nombre comenzaba con la letra C.



La publicación asegura que la fuente es allegada a la estudiante de 23 años llamada Clara Chia Marti



Ella habría asistido a un evento en común: “Ella ese día no estaba trabajando en ese evento, pero asistió por la buena relación con él y con los compañeros de Kosmos”, había revelado la periodista Lorena Vázquez en el podcast Mamarazzis. También viajaron juntos a Dubai, siempre por motivos laborales.