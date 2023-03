Piden a Fiscalía investigar a influencer por amenazas a personas LGBTI

'Westcol’ es uno de los más creadores de contenido más reconocidos en Colombia no solo por sus diálogos con varias celebridades del país o sus eventos, sino también por los comentarios controvertidos que dice en algunos de sus streams en la plataforma Twitch.



De hecho, en días pasados se metió con la ciudad de Ibagué ante una charla que armó con sus seguidores sobre las percepciones que puede haber de Colombia en el exterior. Allí, hizo el siguiente comentario: “Usted cree que van a mencionar Colombia y le van a decir Ibagué o Cúcuta, ni por el hijue (...). Eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué que viven en ese hijue (...) hueco, eso nunca pasará (...) Una cosa que me encanta decir es que Ibagué es una mier (...) ", mencionó.

Tras estos comentarios, el alcalde de la ciudad de Ibagué Andrés Fabián Hurtado lo declaró persona ‘non grata’ en la capital del Tolima.



No obstante, el influencer volvió a ser criticado esta vez por sus comentarios contra la comunidad LGBTI y que causaron indignación por la forma en la que se expresó a las personas de esa comunidad.



“No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a balaz (...) deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus mar (...) ”, dijo Westcol.



Ante esto, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron a la Fiscalía que inicien una investigación contra el influencer por promover discursos discriminatorios y de odio contra esa comunidad.



Hacemos un llamado a las autoridades a tomar una determinación frente a la reiterada homofobia y transfobia que el creador de contenido difunde a través de sus plataformas virtuales. No nos cansaremos de decir que ni la homofobia ni la transfobia son opiniones, son discursos discriminatorios que promueven la violencia hacia las personas LGBTI”, mencionó la Asociación Plataforma LGBTIQ Santander.



Por su parte, la organización Caribe Afirmativo escribió lo siguiente en un tuit: “El influencer afirma que no es homofóbico mientras hace una amenaza fundamentada en la violencia y el prejuicio de las personas LGBTI”.



Luego del revuelo de sus declaraciones, Westcol se pronunció sobre lo ocurrido e invitó a la gente a revisar toda la conversación sobre el tema: “Siempre es jodiendo, solo que este tema es mucho más delicado y entiendo que hay una lucha, una guerra contra las personas que no respetan las opiniones de esa comunidad, de la comunidad LGBT. Perdón, papi, pero que se metan y revisen el clip completo, ¡por favor! ¡Antes de que me acribillen, pa!”.