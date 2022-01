Así funcionará el pico y placa para taxis durante enero en Bogotá

La Secretaría de Movilidad del Distrito dio a conocer la rotación que se dará en el manejo del pico y placa durante el mes de enero de 2022, para los vehículos de transporte público individual o taxis, según el último dígito de la placa.

De acuerdo con el calendario, el pico y placa para taxis no aplica durante los días domingos y festivos del mes de enero. No podrán circular en el horario comprendido entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p. m., para quienes incumplan podrían recibir una multa de $468.500.oo y la inmovilización del vehículo.



Pico y placa para taxis

Lunes 10: No aplica

Martes 11: 9-0

Miércoles 12: 1-2

Jueves 13: 3-4

Viernes 14: 5-6

Sábado 15: 7-8

Domingo 16: No aplica

Estas serán las fechas de pico y placa para cada grupo durante el mes de enero:



Placas terminadas en 1 y 2

Miércoles 12 de enero, martes 18 de enero, lunes 24 de enero y sábado 29 de enero



Placas terminadas en 3 y 4

Jueves 13 de enero, miércoles 19 de enero, martes 25 de enero y lunes 31 de enero.



Placas terminadas en 5 y 6

Viernes 14 de enero, jueves 20 de enero y miércoles 26 de enero.



Placas terminadas en 7 y 8

Sábado 15 de enero, viernes 21 de enero y jueves 27 de enero.



Placas terminadas en 9 y 0

Martes 11 de enero, lunes 17 de enero, sábado 22 de enero y jueves 27 de enero.