Prográmese: pico y placa en Bogotá para este viernes 22 de marzo

La medida del pico y placa en Bogotá, es una de las utilizadas con el fin de contrarrestar la alta congestión vial que se presenta en las principales vías de la ciudad durante gran parte de la jornada. Además, también busca reducir los niveles de contaminación presentes en la calidad del aire.



La ciudad desde hace varios meses cuenta con un horario que abarca gran parte del día, lo cual permite que los conductores no puedan circular con su vehículo, opten por otras formas de transporte como lo son la bicicleta, el carro compartido o el uso del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) o el Transmilenio.

La restricción de movilidad se establece por medio del último dígito de la placa de cada vehículo y teniendo en cuenta si el día del calendario es par o impar.



Debido a esto, para la jornada de este viernes 22 de marzo, al ser un día impar, los carros particulares que no podrán circular en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. son los que tengan su placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5.



Por su parte, los taxistas que también se ven obligados a guardar su vehículo durante algunos días de la semana, tienen un horario establecido de 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m., para esta ocasión los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 serán los que no podrán circular dentro de la capital del país.



Entre los vehículos exentos de la norma se encuentran los que prestan servicios de emergencia, transporte escolar o los que hayan realizado el pago solidario, entre otras más excepciones que contempla la medida del pico y placa en Bogotá.