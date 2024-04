Pico y placa en Bogotá: así funciona la medida este martes 2 de abril

La norma obligatoria del pico y placa ha sido adoptada por diferentes ciudades en el país como Bogotá, debido a que esta tiene como objetivo restringir la movilidad de ciertos automotores dentro la capital para reducir los niveles de congestión víal que se presentan en diferentes horas de la jornada.



Así mismo, la medida busca reducir los niveles de contaminación presentes en la calidad del aire de Bogotá e incentivar el uso de transporte alternativo como la bicicleta o patineta en trayectos cortos o el carro compartido y el servicio público que ofrece la ciudad.

El pico y placa funciona de la siguiente manera: los días pares según el calendario, vehículos, terminados en placas 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., mientras que los días impares, la medida afectará a cuyos automotores tengan su placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0.



Teniendo en cuenta esto, para la jornada de este martes 2 de abril de 2024, los vehículos que no podrán circular en el horario mencionado son los que tengan su placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5.



En cuanto a los taxistas, la norma restringe la movilidad para esta jornada a los automotores que tengan su placa terminada en 1 y 2, los cuales no podrán salir entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m.



Cabe destacar que para los particulares, la norma aplica de lunes a viernes, mientras que los taxistas, tienen pico y placa de lunes a sábado, teniendo el domingo y días festivos sin la restricción de movilidad.



Además, en caso de ser sorprendido infringiendo la norma obligatoria, los conductores serán sancionados con una multa de 650.000 pesos colombianos, sumado a la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades correspondientes.