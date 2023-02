Pico y placa: así es la excepción para personas con discapacidad

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá adelanta en los últimos días una medida para inscribir el vehículo exceptuado de pico y placa para transportar a una persona en condición de discapacidad.



Es por ello que acá le mostramos como es el proceso de inscripción para formalizar su registro en esta excepción:



*Si ya está inscrito en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad ingrese a www.movilidadbogota.gov.co



*Busque el banner Pico y Placa en Bogotá, todo lo que debes saber



*Haga clic en el botón Registro de exceptuados de Pico y Placa. Allí deberá registrarse o iniciar sesión



*Busque el botón Registro de excepciones y llene los campos del formulario. Con esto ya queda su excepción.



No obstante, para aquellas personas que no estén en Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, deberá descargar un formato PDF una certificación de discapacidad, conforme a las indicaciones de la circular externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional de Salud las cuales son:



*Ser expedido por la EPS con la que la persona haya suscrito un acuerdo de voluntades.



*Enunciar de manera clara los datos de identificación de la persona con discapacidad.



*Determinar los diagnósticos clínicos, de conformidad con la normatividad vigente



*Indicar la relación del diagnóstico con la discapacidad del usuario del vehículo a ser exceptuado.



*Contener la firma del profesional responsables de la expedición del documento.



*Fecha de expedición



Cabe recordar que la historia clínica, reportes u otro documento médico que no sea el indicado no será válido para registrar la excepción del Pico y Placa.