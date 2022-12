Pico y Placa: restricciones para fin de año en varias ciudades

A pocos días de que se acabe el año, muchas ciudades principales de Colombia implementarán nuevos parámetros para el Pico y Placa durante este mes de diciembre.



Y es que este mes al ser una temporada donde los ciudadanos viajan o se transportan a varios sitios para celebrar las fiestas navideñas hay más movimiento normal en las vías.



Sin embargo, mientras en algunas ciudades se realizarán varias modificaciones en otras la medida funcionará como el resto del año. Conozca acá cuáles serán las que cambiarán algunas cuestiones de la medida y qué otras no.

Medellín



En la capital antioqueña, la medida continuará funcionando entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m para carros particulares con el último número de la placa y para motos de 2 y 4 tiempos con el primer número de la placa con esta rotación:



Lunes: 6 - 3



Martes: 9 - 8



Miércoles: 4 - 5



Jueves: 7 - 1



Viernes: 2 – 0



Sin embargo, la ciudad desde este 23 de diciembre de 2022 hasta el 16 de enero de 2023 no tendrá en funcionamiento el Pico y Placa. Con esto mencionado, la medida volverá en funcionamiento para el 17 de enero con una nueva rotación de placas.



Barranquilla



Para el mes de diciembre, el Pico y Placa en la capital del Atlántico para los taxis funcionará de la siguiente manera:



Semana del 19 al 25 de diciembre



Lunes 19: 3 y 4.



Martes 20: 5 y 6.



Miércoles 21: 7 y 8.



Jueves 22: 9 y 0.



Viernes 23: 1 y 2.



Sábado 24: No aplica



Domingo 25: No aplica



Semana del 26 al 31 de diciembre



Lunes 26: 5 y 6.



Martes 27: 7 y 8.



Miércoles 28: 9 y 0.



Jueves 29: 1 y 2.



Viernes 30: 3 y 4.



Sábado 31: No aplica



Por otro lado, desde el pasado 12 de diciembre, se amplió el horario del contraflujo en la calzada norte de la Carrera 59B, entre Calle 79 y Calle 77, sentido occidente-oriente y quedará de la siguiente manera:



De 06:30 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes.



De 07:00 a.m. a 1:00 p.m. los sábados.



Esta medida no incluye los domingos y festivos.



Bucaramanga



Durante todo el mes de diciembre, el Pico y Placa seguirá sin modificaciones de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.



Lunes: 9 y 0.



Martes: 1 y 2.



Miércoles: 3 y 4.



Jueves: 5 y 6.



Viernes: 7 y 8.



Mientras que los sábados, la restricción vehicular para el mes de diciembre será la siguiente:



Sábado 24: 3 y 4.



Sábado 31: 5 y 6.



Cali



Como se definió el pasado mes de agosto con el decreto 0530 de 2022 el Pico y Placa irá hasta el 31 de diciembre con el mismo horario que se ha venido llevando en los últimos meses. Es decir que esta medida irá de 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m y rotará de esta forma:



Lunes: 5 y 6.



Martes: 7 y 8.



Miércoles: 9 y 0.



Jueves: 1 y 2.



Viernes: 3 y 4.



La medida no aplica para los sábados, domingos, ni festivos.