Pico y cédula, toque de queda, restricciones de Transmilenio en Soacha

Este lunes empezó a regir una nueva medidas de control para el municipio de Soacha. Sumada al pico y cédula que hay todos los días, ahora habrá toque de queda en las noches y madrugadas de esta semana con viernes festivo..

Así es el pico y cédula para esta semana: las personas solamente podrán salir de las 6:00 a.m. a las 7:00 p.m. para hacer compras y diligencias bancarias.



Lunes 3 de agosto: cédulas terminadas en 0-1-2-3-4



Martes 4 de agosto: cédulas terminadas en 5-6-7-8-9



Miércoles 5 de agosto: cédulas terminadas en 0-1-2-3-4



Jueves 6 de agosto: cédulas terminadas en 5-6-7-8-9



Viernes 7 de agosto: toque de queda en todo el municipio

Toque de queda: todos los días de la semana habrá toque de queda desde las 7:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del siguiente día. Sin embargo. Soacha estará en toque de queda desde las 7:00 p.m. del jueves hasta el lunes a las 4:00 a.m.

Pico y cédula para ingresar a estaciones de Transmilenio: los horarios permitidos para ingresar serán según el último número de la cédula.



4:00 a.m. a 5:00 a.m.: cédulas terminadas con 8-9



5:00 a.m. a 6:00 a.m.: cédulas terminadas con 0-1



6:00 a.m. a 7:00 a.m.: cédulas terminadas con 2-3



7:00 a.m. a 8:00 a.m.: cédulas terminadas con 4-5



8:00 a.m. a 9:00 a.m.: cédulas terminadas con 6-7