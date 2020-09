¿Va a visitar el Cerro de Monserrate? Ojo: pico y cédula este domingo

Este domingo será el segundo en que los fieles y turistas puedan ascender al Cerro de Monserrate por el sendero peatonal, después de meses de estar cerrado a causa de la pandemia y el riesgo de contagio de coronavirus, pues estaban prohibidas las aglomeraciones. Sin embargo, para este 13 de septiembre se tomó la decisión de imponer el pico y cédula para los que quieran subir.



Así lo determinó del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) después de que el pasado fin de semana se registraran largas filas para acceder al sendero, una situación de riesgo en medio de la pandemia por covid-19.



De esa manera, solamente podrán subir las personas cuya cédula termine en número par. Recuerde que el sendero estará abierto de 7 a.m. a 2 p.m. Aunque no se exigirá inscripción previa, tenga en cuenta que puede haber límites en el aforo.



Recuerde las reglas y recomendaciones para subir a Monserrate



- Horario: De 7 a.m. a 2 p.m.



- Es obligatorio el uso de tapabocas durante el recorrido.



- Los asistentes deben guardar distanciamiento mínimo de 2 metros.



- Llevar un kit de autocuidado con gel antibacterial o alcohol, toalla y botella de agua personal.



- No consumir comida durante el ascenso. Pero, claramente, sí se puede hidratar.



- Usar ropa cómoda y calzado adecuado.



- Aplicarse bloqueador solar.



- Acatar las instrucciones de las autoridades y del personal del IDRD.



- Permanecer a la derecha para ascender y a la izquierda para descender.



- En caso de aglomeración conservar la calma y no salir por caminos o senderos no



No está permitido:



- El servicio de baños ni de ventas.



- El ingreso de mascotas.



- El porte de armas.



- El consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas.



- El ingreso de coches o caminadores.



- Realizar recorridos por sitios diferentes al sendero.



- Arrojar basura durante el recorrido (no hay canecas).



- Adelantarse o correr en el sendero, esto genera peligro de accidentes a los usuarios.



- Utilizar parlantes, megáfonos o cualquier dispositivo de amplificación de sonido.



- Obstaculizar el tránsito de los demás visitantes.