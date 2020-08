Pico y cédula hoy 28 de agosto: Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla

El pico y cédula continúa hoy viernes 28 de agosto de 2020. En las diferentes ciudades habrá restricciones de circulación para evitar la propagación del covid-19, aunque el Gobierno ya anunció apertura de varios sectores para los últimos días del mes y para septiembre.

El pico y cédula en BOGOTÁ será PAR y NO podrán salir. Es decir que SÍ podrán salir las personas que tienen cédula terminada en número IMPAR (1-3-5-7-9). Además ya empieza la reactivación de diferentes sectores de la economía.



El pico y cédula en MEDELLÍN y el VALLE DE ABURRÁ será 8-9. Ellos SÍ podrán salir de sus hogares para hacer compras o diligencias bancarias.



El pico y cédula en CALI será PAR. Las personas con cédulas terminadas en 0-2-4-6-8 SÍ podrán salir de sus hogares para cumplir con sus diligencias personales. -Desde las 10:00 p.m. habrá toque de queda en la ciudad.



El pico y cédula en BARRANQUILLA es PAR. Las personas con cédula terminada en 0-2-4-6-8 SÍ podrán salir de sus hogares para comprar alimentos, diligencias bancarias y notariales. Hay toque de queda desde las 8:00 p.m. y ley seca desde las 9:00 a.m a las 5:00 a.m. del siguiente día.