Así será el pico y cédula este lunes 31 de agosto en algunas ciudades

Bogotá, Barranquilla y Cali serán las ciudades que tendrán pico y cédula este último día de agosto. Algunas dejarán esta medida y Bogotá, por su parte, seguirá.



Recordemos que esta restricción es para acceder a establecimientos y demás usos no esenciales en las diferentes ciudades.

Pico y Cédula:

Bogotá: SÍ podrán salir las personas con cédula PAR (2, 4, 6, 8, 0). La medida regirá y no tiene fecha de terminación hasta ahora.



Cali: SÍ podrán salir las personas con cédula IMPAR (1, 3, 5, 7, 9). Este será el último día de pico y cédula y no habrá en septiembre.



Barranquilla: SÍ podrán salir las personas con cédula IMPAR (1, 3, 5, 7, 9). Este será el último día de pico y cédula y no habrá en septiembre.



Medellín: no habrá restricción de pico y cédula.