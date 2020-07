Pico y cédula en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali hoy 30 de julio

Este 28 de julio continúa la medida de pico y cédula en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Para cada una de estas ciudades se mantienen las medidas de restricción de movilidad para acceder a bancos, hacer compras en supermercados y otras diligencias personales.

En BOGOTÁ NO podrán salir las personas con cédula PAR (2-4-6-8-0). Además continúa la cuarentena por localidades y hay estrictas medidas de seguridad en Bosa, Kennedy, Fontibon y Puente Aranda. Las personas con cédula impar SÍ pueden salir.



En CALI NO pueden salir las personas con cédula terminada en número PAR (0-2-4-6-8). Cabe recordar que hay toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.



En MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ, las personas con cédula terminada en (8-9) SÍ podrán salir a hacer compras en establecimientos comerciales. Este será el único día de la semana que puedan salir de sus hogares con libertad para hacer compras e ir a bancos.



En BARRANQUILLA SÍ pueden salir las personas con cédulas terminadas en 0-1. Estas podrán transitar libremente para hacer compras en supermercados, tiendas o hacer diligencias en bancos.