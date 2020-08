Fin de semana festivo en Barranquilla: ley seca y pico y cédula hoy

Desde este fin de semana empiezan a regir las nuevas medidas en Barranquilla y el Atlántico para los próximos tres días, pues el lunes será festivo.

En Barranquilla comienza la ley seca desde este viernes 14 de agosto a las 6:00 p.m. e irá hasta las 6:00 a.m,. del sábado. Así funcionará todo el fin de semana comenzando a las 6:00 p.m. y terminando a las 6:00 a.m. del siguiente día.

Las compras se podrán realizar de la misma manera según el día de pico y cédula. Así las cosas, el sábado y el lunes festivo saldrán los que tienen cédula finalizada en número impar y el domingo lo que tienen cédula finalizada en número par.

Para los 22 municipios del Atlántico la medida funcionará diferente. Habrá ley seca desde el viernes 14 de agosto a las 8:00 a.m. hasta el martes 18 de agosto a las 5:00 a.m. Mientras que el toque de queda comienza el sábado a las 2:00 p.m. e irá hasta el martes 18 de agosto a las 5:00 a.m.