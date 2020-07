Pico y cédula hoy 28 de julio en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

El pico y cédula continúa en Bogotá, Cali Barranquilla y Medellín este martes 28 de julio. En estas ciudades hay restricción de movilidad para las personas que necesitan comprar alimentos, hacer vueltas bancarias u otras diligencias que no están relacionadas con emergencias médicas.

Recuerde que solamente puede salir UNA persona por casa para poder entrar a los establecimientos bancarios o comerciales.

En BOGOTÁ NO podrán salir las personas que tiene cédula terminada en número PAR (0-2-4-6-8). Además, hay cinco localidades que están bajo la medida de cuarentena estricta y por tal razón los establecimientos que no estén relacionados a la comida o las droguerías, no podrán estar abiertos. Las personas con cédula IMPAR SÍ podrán hacer compras.

En CALI NO podrán salir las personas que tengan cédula terminada en número PAR (0-2-4-6-8). Además, desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 de la mañana hay restricción total de la movilidad para las personas que no están relacionadas a prestar servicios de salud.

En MEDELLÍN SOLAMENTE podrán salir las personas que tengan cédula terminada en 2-3-4. Ellos podrán salir a comprar alimentos y será el único día de la semana en la que se les permitirá entrar a hacer diligencias bancarias.

En BARRANQUILLA SÍ pueden circular las personas que tengan cédula terminada en 6-7. Esta medida aplica para hacer comprar en tiendas, supermercados, droguerías, entidades bancarias.