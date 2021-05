¡No baje la guardia! Cartagena mantiene las restricciones

El alcalde, William Dau Chamat, firmó el decreto con el que la capital del Bolívar extenderá las restricciones y medidas para prevenir los contagiuos por Covid-19, ante la alarma roja que paedece Cartagena por la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos.

El toque de queda se mantiene de lunes a viernes desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., y el toque de queda sábado y domingo aplica desde las 2:00 p.m. Los fines de semana se permitirá el ingreso a las playas, cumpliendo las medidas de bioseguridad, en el horario de 8:00 a.m. a 12 del mediodía. De lunes a viernes su uso será desde las 8:00 a.m. a 2:00 p.m.



Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes en el interior de establecimientos comerciales y espacios públicos. No está prohibida la venta, distribución o expendio de bebidas alcohólicas o embriagantes.

Pico y cédula

Miércoles: 0-2-4-6-8

Jueves: 1-3-5-7-9

Viernes: 0-2-4-6-8

Sábado: 1-3-5-7-9

Domingo: 0-2-4-6-8