Toque de queda y pico y cédula en Valle del Cauca: 17-27 de diciembre

Para las fiestas de fina de año, en el Valle del Cauca, uno de los departamentos más afectados por la pandemia del coronavirus, las autoridades determinaron las mediadas de toque de queda y pico y cédula desde este jueves 17 de diciembre hasta el próximo domingo 27 del mes.

Clara Luz Roldán, Gobernadora del departamento, anunció que las medidas se aplicarán en 40 de los 42 municipios que tiene el Valle del Cauca, con el objetivo de disminuir las aglomeraciones en la época de Navidad.



Toque de queda



El toque de queda en los municipios se implantará a partir de las 11:00 p.m., hasta las 5:00 a.m. del siguiente día. Cali y Buenaventura decidirán si se acogen a las medidas regionales.



Pico y cédula



La medida de pico y cédula volverá a implementarse en centros comerciales y almacenes de cadena, con el fin de evitar las aglomeraciones y un futuro contagio masivo de covid-19. En los próximos días se determinará, qué día salen las personas con cédula terminada en par, y qué día salen las personas con cédula terminada en impar.



Cédulas impares (1, 3, 5, 7, 9): 17, 19, 21 y 23 de diciembre.



Cédulas pares (2, 4, 6, 8, 0): 16, 18, 20 y 22 de diciembre.



En Cali rige la restricción a la movilidad entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m, y según explicó el alcalde, Jorge Iván Ospina, se va a aumentar el horario de la norma, y también se acogerá a la medida del pico y cédula.