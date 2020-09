Pico y cédula en Bogotá del 7 al 13 de septiembre: qué hacer cada día

El pico y cédula continúa aplicando para Bogotá en la semana del 7 al 13 de septiembre. Las medidas no cambian según lo decretado por la alcaldesa Claudia López.

Así las cosas, la semana en Bogotá funcionará de la siguiente manera según los días de pico y cédula y las directrices de la Nueva normalidad.

TODOS los días podrán estar abierto los establecimientos comerciales que vendan productos esenciales como supermercados y droguerías.

De lunes a sábado podrán salir las personas que hacen parte del sector de la construcción. El domingo no podrán trabajar.

Lunes 7 de septiembre: SÍ pueden salir las personas con cédula PAR (0-2-4-6-8). SÍ Podrá trabajar el sector de manufactura y el comercio al por mayor desde las 10:00 a.m. No están abiertos los restaurantes ni sitios de venta al por menor o al detal. Sí podrán asistir a las oficinas, pero solo en un 50% de la capacidad.

Martes 8 de septiembre: SÍ pueden salir las personas con cédula IMPAR (1-3-5-7-9). SÍ Podrá trabajar el sector de manufactura y el comercio al por mayor desde las 10:00 a.m. No están abiertos los restaurantes ni sitios de venta al por menor o al detal. Sí podrán asistir a las oficinas, pero solo en un 50% de la capacidad.

Miércoles 9 de septiembre: SÍ pueden salir las personas con cédula PAR (0-2-4-6-8). SÍ Podrá trabajar el sector de manufactura y el comercio al por mayor desde las 10:00 a.m. No están abiertos los restaurantes ni sitios de venta al por menor o al detal. NO podrán asistir a las oficinas.

Jueves 10 de septiembre: SÍ pueden salir las personas con cédula IMPAR (1-3-5-7-9). SÍ Podrá trabajar el sector de manufactura y el comercio al por mayor desde las 10:00 a.m. SÍ están abiertos los restaurantes (5a.m. a 10 p.m. no aplica pico y cédula) y sitios de venta al por menor o al detal (5:00 a.m. a 9:00 p.m. Sí aplica pico y cédula). NO podrán asistir a las oficinas.

Viernes 11 de septiembre: SÍ pueden salir las personas con cédula PAR (0-2-4-6-8). NO Podrá trabajar el sector de manufactura y el comercio al por mayor desde las 10:00 a.m.SÍ están abiertos los restaurantes (5a.m. a 10 p.m. no aplica pico y cédula) y sitios de venta al por menor o al detal (5:00 a.m. a 9:00 p.m. Sí aplica pico y cédula). Sí podrán asistir a las oficinas, pero solo en un 50% de la capacidad.

Sábado 12 de septiembre: SÍ pueden salir las personas con cédula IMPAR (1-3-5-7-9). NO Podrá trabajar el sector de manufactura y el comercio al por mayor desde las 10:00 a.m. SÍ están abiertos los restaurantes (5a.m. a 10 p.m. no aplica pico y cédula) y sitios de venta al por menor o al detal (5:00 a.m. a 9:00 p.m. Sí aplica pico y cédula). Sí podrán asistir a las oficinas, pero solo en un 50% de la capacidad.

Domingo 13 de septiembre: SÍ pueden salir las personas con cédula PAR (0-2-4-6-8). NO Podrá trabajar el sector de manufactura y el comercio al por mayor desde las 10:00 a.m. SÍ están abiertos los restaurantes (5a.m. a 10 p.m. no aplica pico y cédula) y sitios de venta al por menor o al detal (5:00 a.m. a 9:00 p.m. Sí aplica pico y cédula). Sí podrán asistir a las oficinas, pero solo en un 50% de la capacidad.