Pico y cédula en Bogotá: así funcionará desde el 1 de septiembre

Desde este 1 de septiembre, Colombia vivirá bajo lo que el Gobierno llamó el aislamiento selectivo. Con esto, Bogotá continúa bajo la medida de la Nueva Realidad, en la que se mantiene el pico y cédula.

Durante todo el mes de septiembre, la capital continuará con las restricciones según el último dígito de la cédula. Así las cosas, los días impares no podrán salir las personas con cédula impar y los días pares, no podrán salir las personas con cédula par.

Esta restricción aplica para la adquisición y pago de bienes y servicios. Compra de cualquier producto al detal o al por mayor. Servicios bancarios, financieros y notariales. Atención al ciudadano en entidades públicas, y de prestación de cualquier otro tipo de servicios.

¿Quiénes están exentos?

El pico y cédula no aplica para las personas que:



-Deban ir a trabajar



-Servicios de salud, farmacia y servicios funerarios.



- Servicios y trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos que para su realización dos o más personas que tengan últimos dígitos de cédulas distintos.



- Quienes apoyen a adultos mayores, personas en condición de discapacidad o enfermos con tratamientos especiales.



- Personal médico y demás vinculados con la prestación del servicio de salud. Deben estar identificados.



- Ir a museos, bibliotecas, la actividad hotelera, autocines, autoeventos, autocultos y los servicios de los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles. Para ir a restaurantes se debe hacer registro previo.



Cómo funciona el pico y cédula: A continuación los días en los que NO puede salir

Martes 1 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Miércoles 2 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Jueves 3 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Viernes 4 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Sábado 5 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Domingo 6 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Lunes 7 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Martes 8 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Miércoles 9 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Jueves 10 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Viernes 11 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Sábado 12 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Domingo 13 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Lunes 14 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Martes 15 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Miércoles 16 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Jueves 17 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Viernes 18 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Sábado 19 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Domingo 20 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Lunes 21 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Martes 22 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Miércoles 23 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Jueves 24 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Viernes 25 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Sábado 26 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Domingo 27 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Lunes 28 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Martes 29 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 1, 3 , 5, 7 y 9

Miércoles 30 de septiembre: no podrán salir las personas con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8