Pico y cédula hoy 20 de julio en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

Este festivo 20 de julio, conmemoración a la Independencia de Colombia, seguirán las restricciones por ciudades por pico y cédula, para evitar riesgos de contagios masivos en cada parte del país.

En Bogotá NO podrán salir a ejercer actividades las personas que tengan cédula terminada en número par (0-2-4-6-8). Además hay vigilancia mucho mayor en las ocho localidades que continúan en cuarentena estricta.



En Cali NO podrán salir las personas que tienen cédula terminada en número par (2-4-6-8-0). También continúa la alerta roja en cinco comunas de la capital del Valle del Cauca en la que hay atención médica.



En Barranquilla SÍ podrán salir a sus actividades las personas que terminen con cédula en 0-1 este 20 de julio. Aclarando, que sea de extrema necesidad.



En MEDELLÍN y todo el Valle de Aburrá se continúa con el toque de queda que rige todo el fin de semana y las personas no pueden trasladarse bajo ninguna circunstancia ajena a las diligencias médicas. Quienes quieran o deban hacer compras deberán hacerlo electrónicamente.