Petro borra trino y confirma que los niños en Guaviare siguen perdidos

El presidente Gustavo Petro ha eliminado el trino en el que anunciaba el rescate de los cuatro niños desaparecidos en las selvas de Guaviare desde el 1 de mayo tras un accidente aéreo.



De acuerdo con el funcionario, la información del rescate no ha sido confirmada por lo que en verdad los menores no han hecho contacto con las autoridades.



“He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando”, señaló Petro.

El trino estuvo hasta 18 horas al aire y luego fue borrado ya que no ha habido contacto con los niños perdidos y los socorristas siguen en la búsqueda de los menores.



La versión que llevó a Petro a confirmar al hallazgo, del que todavía no hay certeza, fue entregado por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



“Se recibió información proveniente de territorio que asegura el contacto con los cuatro niños y niñas que hacían parte de las personas que se transportaban en la aeronave. Dicho reporte manifestó que habían sido hallados con vida y que también gozan de buen estado de salud”, comentó el ICBF en un comunicado.



Por el momento más de cien rescatistas permanecen en la selva ubicada entre los departamentos de Guaviare y Caquetá para dar con el paradero de Lesly Jacobombaire Mucutuy (13 años), Soleiny Jacobombaire Mucutuy (9 años), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (4 años) y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (11 meses).



De hecho, las únicas pistas que llevan a pensar que los niños siguen con vida son un tetero, frutas mordidas, un cambuche y unas tijeras, encontrados cerca del avión siniestrado.