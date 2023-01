Peter Sagan le dirá adiós al ciclismo profesional en esta temporada

El eslovaco Peter Sagan después de varios años en el ciclismo de ruta le dirá adiós a esta disciplina a final de temporada para centrarse en su participación en la prueba de bicicleta de montaña de los Juegos Olímpicos.



Sagan, quien cumplió 33 años en las últimas horas, reunió a toda la prensa en San Juan, Argentina, vuelta que está disputando actualmente, y allí comunicó su decisión de no competir en pruebas World Tour finalizado el 2023.



"Tengo que decir que ha llegado el momento. Dije que me gustaría terminar esta temporada como ciclista de carreras WorldTour. Me gustaría prepararme para los Juegos Olímpicos en bicicleta de montaña”, comentó de inicio.

“Siempre dije que me gustaría terminar mi carrera en la bicicleta de montaña, porque comencé mi carrera ciclista en esta especialidad. Me gusta mucho esta decisión para terminar mi carrera porque estoy haciendo algo que realmente disfruto", añadió.



De igual manera, confirmó que finalizará su carrera justamente en las gestas olímpicas: "Nunca fue mi sueño correr hasta los 40 años. Creo que ahora es el momento. Y si voy a poder terminar mi carrera en París en los Juegos Olímpicos, eso será algo bueno para mí”.



Cabe señalar que Peter Sagan se va del World Tour con un palmarés envidiable en donde ha ganado 12 etapas del Tour de Francia y 4 de la Vuelta a España entre otros triunfos en vueltas clásicas y monumentos.