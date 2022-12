El mítico ciclista que vendrá a Colombia para prepararse para 2023

Colombia se ha convertido en uno de los sitios favoritos para prepararse para la siguiente temporada no solo para los ciclistas nacionales sino también para los internacionales.



De hecho, en los últimos años estuvieron practicando varios pedalistas como es el caso de Koen Bouwman, Tom Dumoulin y Jan Rirt que rodaron en las carreteras del país.



Pues bien, en las últimas horas, el esloveno Peter Sagan que ha ganado varias etapas en Grandes Vueltas y se ha coronado en varias carreras de una semana y clásicas como es el caso de su tricampeonato en el Mundial de Ruta, el Tour de Flandes, la París Roubaix y otras carreras, confirmó su presencia en Colombia.

El anuncio lo hizo en entrevista para ‘La Gazzetta dello Sport’ en donde confirmó su presencia en el país y en el Tour de San Juan de 2023: "Debutaré el 22 de enero en la Vuelta a San Juan en Argentina y luego me concentraré en altura en Colombia".



Por último, habló de Wout van Aert, ciclista quien insultó a Sagan terminada la etapa 3 del Tour en donde ambos tuvieron un roce en el sprint: “¿Van Aert? Es un gran campeón, pero me insultó en el Tour y aún no se ha disculpado. En esto me decepcionó como persona. Estoy esperando a que él venga a mí, no voy a ir a él. Y creo que él mismo entiende por qué".