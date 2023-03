Periodista reveló duras denuncias por acoso en Federación de atletismo

La periodista Conny Mora a través del programa ‘Ni silencio, ni violencia’ ha realizado nuevas denuncias por acoso laboral y violencia psicológica que habrían aparecido durante la dirigencia de Ramiro Varela Marmolejo, expresidente de la Federación de atletismo.



El pasado 23 de febrero, la periodista había reportado que el directivo habría incurrido en los delitos de acoso laboral y violencia psicológica desde el primer día que comenzaron a trabajar.



La comunicadora es hija del legendario atleta Víctor Mora, cuatro veces campeón de la Maratón de San Silvestre y fue contratada por el Ministerio del Deporte para coordinar las operaciones de medios para el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20.

En su denuncia, Mora aseguró que “Del Ministerio le informan que soy la persona elegida y él me llama y me dice que me espera mañana a las 9:00 a.m. en la (pista) Pedro Grajales; le conté que estaba en Bogotá y me dijo ‘no, la espero a las 9:00’. Tuve que empezar a correr con todo, pero al otro día faltando 10 minutos para las 9:00, muy juiciosa, estaba en la cita… Cuando me ve, me pregunta por qué llegué tarde y me dice que la reunión era a las 8:00 y ya de entrada tuvimos un roce medio jarto”.



Después de esto, la periodista afirmó que la relación con Varela fue a peor ya que tras entregarle un informe el directivo se lo tiró a la cara diciéndole que eso no lo hacía ni un estudiante de primer semestre de comunicación.



Los episodios de matoneo siguieron en Bogotá por lo que la periodista presentó su carta de renuncia que no fue aceptada. Días después de eso, Mora menciona que hubo días de calma con el directivo, pero que no duraron mucho.



“Llegué a un punto en el que yo decía, ‘¿yo soy así de mala?, yo soy una pésima profesional. Yo no sé qué estoy haciendo acá si no soy capaz de hacer bien el trabajo; si me tienen que estar llamando la atención todos los días’. A veces decía, ‘yo puedo seguir, no me importa, pero la verdad es que me afectó mucho. La gota que derramó el vaso fue en Semana Santa, cuando me gritó y me mandó a callar durante una reunión con World Athletics”, indicó Mora.



Tras lo ocurrido, Varela fue contactado por El País sobre los presuntos hechos y se limitó a decir: “Pueden existir múltiples evidencias que no es cierto”. “Nunca en mi vida he agredido a nadie y menos a una mujer y menos a una subalterna”.



Sin embargo, tras las denuncias de la periodista surgió el testimonio de Johan Ballén que ratificó el abuso laboral y psicológico de Varela en su etapa en la Federación de atletismo.



“El señor Ramiro Varela Marmolejo, director del Campeonato Mundial de Atletismo abusó de su poder y me agredió a mí físicamente, el día 4 de agosto durante la jornada de la mañana del Mundial de Atletismo”, dijo Ballén. A esto, Varela se defendió y le dijo al medio anteriormente mencionado que no sabía quién era Ballén.



Cabe señalar que no solo estos funcionarios han hecho denuncia de estos hechos ya que deportistas como Bernardo Baloyes, hizo público un hecho similar ocurrido antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y donde el malestar del atleta fue respaldado por atletas como Lorena Arias, Caterine Ibargüen y Anthony Zambrano.