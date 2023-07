¿Gerard Piqué y Shakira tuvieron una relación abierta?

Shakira y Gerard Piqué mantuvieron su relación privada y solo se sabe algunas cosas que decidieron compartir en declaraciones públicas o en canciones de la barranquillera.



No obstante, a un poco más de un año que la cantante anunciara su separación con el exfutbolista, los medios siguen armando el rompecabezas de cómo era la relación de verdad de ambos.



Pues bien, en recientes declaraciones para la revista ‘People’, Shakira desveló que fue traicionada por Piqué: “Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”.

Sin embargo, pese a esta confesión, el periodista español José Antonio Avilés aseguró que no hubo infidelidad por parte de Piqué y desveló que ambos tenían una relación abierta.



Sucede algo que marca un antes y un después. Por parte de las dos personas que confirman la relación se toma la decisión de tener una relación abierta. Existe un acuerdo donde ‘tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiera’. Pero de cara a los medios seguimos siendo una pareja”, mencionó el periodista del medio ‘El Nacional’ de Cataluña.



Según el comunicador, los allegados al exfutbolista quedaron sorprendidos cuando el 11 de junio de 2022 se anunció la separación.



Esto confirma la versión del paparazzi, Jordi Martin, que señaló que Piqué habría estado no solo con una persona sino con varias en Barcelona.



“A Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por zumbársela. Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge. Y yo pensaba: ‘Y esto, ¿será o no será consciente Shakira?’”.



Por el momento, se desconoce si Shakira sabía de las relaciones de Piqué y si eso fue decisivo a la hora de la separación.