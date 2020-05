Está que se pelea: Tyson buscaría revancha en otra nueva disciplina

Mike Tyson ha vuelto a las portadas de los medios con una posibilidad de regreso a los cuadriláteros, a sus 53 años de edad.

En vista de que no pasa mucho con la revancha frente a Evander Holyfield, los esfuerzos parecen encaminados a otra disciplina y otro rival, que ofrecerían generosas cantidades a cambio de sus puños.



Se trata ya no de boxeo sino de un estelar la UFC, con la posibilidad de disputar ante él un combate a nudillo limpio.



La Bare Knucle Fighting Championship (BKFC), competición de boxeo sin guantes, que ya le ofreció 20 millones a Tyson, pero él la rechazó. Sin embargo, la entidad lo intentaría de nuevo con un nombre sobre la mesa: Wanderlei Silva



El peleador brasileño tiene 44 años y podría ser un rival más atractivo. “Primero quiero ver si podemos hacer que el contrato de Mike se haga y entonces hablaremos de posibles rivales. Todavía no lo hemos conseguido, pero no creo que la puerta esté cerrada. Ha dicho que no quiere de momento”, dijo David Feldman al respecto.



El posible retador se declaró feliz con la idea pero advirtió que no será una exhibición sino que saldría a noquea a Tyson.