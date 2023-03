Papa Francisco, a 10 años de su llegada al Vaticano

Un 13 de marzo de 2013, el mundo y los creyentes de la iglesia católica estaban presenciado historia pura luego de que el Vaticano haya una elección que para muchos fue controvertida y para otros fue la más sensata.



Y es que en esa jornada se daba la llegada de Jorge Bergoglio al liderazgo de la iglesia católica y se convertía en el Papa Francisco quien llegaba a reemplazar a Benedicto XVI, quien había renunciado al cargo.



Francisco inauguraba una nueva etapa en la iglesia con un nuevo vocabulario que se acercaba más a los más necesitados.

En esta década, el argentino se convirtió en el primer papa no europeo y latinoamericano y ha sorprendido con sus acciones y frases sobre los temas más importantes y controversiales del mundo como es la comunidad LGBTI a la que no ha juzgado en su mandato, la defensa a la oposición de la iglesia al aborto entre otras cuestiones.



Ante esta década, en donde para muchos la iglesia ha ido en picada y para otros ha abierto su visión más alla de las tradiciones, Francisco celebra este lunes una misa en su residencia, Casa Santa Marta, con los cardenales presentes en Roma y que será un momento de intimidad entre los miembros de la iglesia ya que no habrá información ni imágenes de lo que se viva allá.



De igual manera, al ser festiva la jornada como todos los años desde su elección, no suele celebrar cumpleaños u otras efemérides.



Cabe resaltar que estos 10 años de servicio se cumplen en plenos rumores de su posible renuncia debido a su problema con la rodilla que no le han dejado gobernar a plenitud de condiciones.