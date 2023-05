Paola Jara y Jessi Uribe serían padres próximamente

Desde hace varios meses, Paola Jara y Jessi Uribe han negado todo tipo de rumores sobre un supuesto embarazo de la cantante de música popular. Uribe ya había negado los rumores, pero no descartó que le gustaría tener un hijo con su pareja.



Por su parte, Jara dijo en su momento que todavía no quiere hijos: “No sé todavía, ese tema lo vivo pensando...¿Será que me da miedo? es una responsabilidad tan grande, es una decisión tan importante que la he postergado muchos años de mi vida”



No obstante, los rumores avivaron nuevamente luego de que el programa ‘Lo Sé Todo’ mencionara que la última foto de los cantantes podría confirmar que están esperando un bebé.

Y es que el programa asegura que en la imagen, la mujer se ve “más rellenita, más lozana, con una luz especial, más gordita”. Por su parte en ‘La Mega’ señalan que la pareja empezó a seguir una página especializada en bebes por lo que las sospechas de un embarazo se incrementaron.



En cuanto a la imagen, es una que publicó Jessi Uribe el pasado 9 de mayo en donde colocó una foto con su pareja y en la descripción colocó: ‘Te extrañé mucho mi amor’ junto con la fecha del día que se casaron.



Vale señalar que ambos cantantes estaban separados ya que durante un tiempo hicieron gira por su lado.