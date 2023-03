Paola Jara dio las razones por las que no tiene hijos con Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe llamaron la atención de los medios colombianos luego de que confirmaran hace cuatro años su relación. Dos años después de esto, se casaron en la Ermita de la Candelaria, en Antioquia.



Luego de plasmar su amor, ambos cantantes de música popular lanzaron su tema ‘La Boda’ en donde dieron algunos detalles de su unión.



La relación de ambos ha pasado por varios altibajos ya que estuvo inmersa en rumores de infidelidad y críticas desde el inicio lo cual los afectó en sus espectáculos y en su vida personal.

Sin embargo, Jessi Uribe confesó que se ‘echó el país encima por amor’ cuando hizo público su amor con la cantante.



Ante este amor fuerte, no es un secreto que Jessi Uribe tiene el deseo de tener hijos con su actual esposa, además de los cuatro que tiene de su matrimonio anterior, ya que quiere agrandar su familia con Paola Jara. Por su parte, la artista no ha revelado muchos detalles sobre esto hasta hace poco.



Y es que, en diálogo con Laura Acuña, la paisa de 39 años aseguró que ha postergado el tema por varios años: “Ese tema lo vivo pensando y no sé. Será que me da miedo y es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que la he postergado tantos años de mi vida”.



Con esto claro, parece que la cantante por el momento no ha pensado en hijos y desea centrarse en su carrera musical que ha explotado en los últimos años con temas como ‘Salud por él’ y ‘Mala Mujer’.