Pantano está de regreso: fichó por el EPM tras sanción por dopaje

Luego de cumplir una sanción de cuatro años por dar positivo por EPO en 2019, Jarlinson Pantano ha vuelto al ciclismo profesional luego de que fuera confirmado como nuevo corredor del Equipo EPM.



El colombiano, quien había anunciado su retiro unos meses antes de su sanción, compitió por última vez en marzo de ese año en la Vuelta a Cataluña donde pertenecía al Trek Segafredo.



“Anunciamos nuestro nuevo refuerzo para esta temporada 2023 Jarlinson Pantano”, comentó el equipo en el anuncio oficial.

Pantano, previo a su sanción, era uno de los grandes protagonistas del ciclismo colombiano ya que ganó cuatro etapas en su carrera y participó en varias ocasiones en las grandes vueltas del ciclismo.



De esta manera, el ciclisa llega a su sexto equipo ya que en el pasado estuvo en: Colombia es Pasión, Colombia - Coldeportes, Team Colombia, IAM Cycling y Trek-Segafredo.



Recordemos que el ciclista en 2019 arrancó su temporada normalmente en el Tour Down Under, en Australia. No obstante, tras esa carrera recibió un control sorpresa por parte de la UCI donde se descubrió su positivo por EPO.



Antes de recibir la sanción, Pantano participó en la París-Niza, pero tras conocerse la sanción fue descalificado. Después, fue a la Vuelta a Cataluña, carrera que no terminó por la misma razón.



Pantano quiso probar su inocencia en varias ocasiones, pero el corredor dejó de luchar con la UCI e hizo caso a la sanción de cuatro años sin correr la cual ha quedado en el pasado tras su anuncio en el EPM.