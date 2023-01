Pantano, contra la UCI: 'Dañaron la imagen del ciclismo colombiano’

Luego de la conferencia de prensa de Nairo Quintana en donde confirmó que no se retirará del ciclismo profesional y que seguirá buscando un sitio en algún equipo, llegaron las primeras reacciones sobre lo dicho por el boyacense.



Una de ellas fue la del ex pedalista colombiano y campeón nacional de Contrarreloj en 2017, Jarlinson Pantano, quien habló del gran impacto de Nairo en el ciclismo colombiano.



“Nairo Quintana es un corredor que le devolvió la ilusión a los colombianos; de que éramos capaces de ganar en el Tour de Francia. Es el mejor corredor en la historia del ciclismo colombiano”, comentó el ex ciclista en diálogo con ‘Blu Radio’.

“Nairo rompió todas esas barreras, ha ganado todo lo que ha querido; desafortunadamente lo único que le ha hecho falta es el Tour de Francia. Es un corredor que marcó y cambió la historia del ciclismo de nuestro país", agregó.



Por su parte, el caleño arremetió contra la UCI y categorizó a este como una ‘mafia’ que está liderando una persecución a los ciclistas colombianos.



“Siento que la UCI es una mafia. Al fin y al cabo, uno sabe lo que ha hecho y hoy en día compruebo que es una mafia. A Nairo lo están culpando por el tramadol, una sustancia prohibida por el Movimiento por un Ciclismo Creíble, donde participa el equipo al que pertenecía Nairo. El tramadol es una sustancia que no te cambia absolutamente nada, ni te va a mejorar tu desempeño”.



De igual manera, defendió a Nairo y a ‘Supermán’ López y aseguró que la UCI dejó una mancha negra en la carrera de ambos.



“Desafortunadamente, yo siento, con el caso de Nairo y de Miguel Ángel López, que la UCI quiere dañarnos la imagen a nosotros los colombianos y lo está logrando. ¿Por qué los equipos europeos no quieren tener un Nairo Quintana ahorita? Porque le dañaron su imagen”, finalizó.