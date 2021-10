Las delegaciones se preparan para los Panamericanos Junior de Cali

Panamá, que hasta el momento tiene 42 deportistas clasificados, aspira a llevar una delegación de 50 a los primeros Panamericanos Junior que se realizarán en la ciudad colombiana de Cali este mismo año. La justa deportiva será del 25 de noviembre al 5 de diciembre y contará con la presencia de 3.800 deportistas de América que competirán en 39 disciplinas.

Estos juegos Panamá los ve como un termómetro para sus deportistas con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024. "Los Juegos Panamericanos Júnior es la antesala de muchas competencias y allí veremos a atletas a los que nos hemos enfrentado en toda la región, así que será un termómetro interesante para nuestros deportistas", indicó a Efe la presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young.



La encargada del movimiento olímpico adelantó que a la fecha Panamá tiene 42 clasificados. "Esto no quiere decir que esa es la delegación definitiva, todavía hay que esperar que se cierre el proceso de inscripción", agregó Young. La dirigente añadió que el COP se planteó tres escenarios, siendo el más optimista el de una delegación de 50 deportistas "Estamos a un 94 % de ese escenario".

Los nadadores olímpicos en Tokio 2020 Tyler Christianson y Emily Santos pueden estar entre las figuras panameñas que competirán en Cali. "Ellos deben estar (Tyler Christianson y Emily Santos), no creo que no debes ponerle mote a ninguno, todos se están preparando bien fuerte", señaló Young. Uno de los atractivos de las justas es que quienes ganen las pruebas de los deportes individuales se asegurarán un cupo para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.



Para Young el objetivo más importante es "mejorar personalmente", debido a que no se pueden hacer análisis comparativos ya que son los primeros juegos panamericanos de la juventud. "El COP de manera organizada ha venido apoyando el proceso de preparación, muchos de nuestros atletas están saliendo esta semana a su base de entrenamientos y llegarán directo a Cali", precisó.



Young indicó que las bases de entrenamiento de los panameños dependerá de cada disciplina y que muchos viajarán a Colombia a prepararse, y otros se alistan en campamentos en Estados Unidos, México y Europa. "Por lo menos el 60 % de nuestros atletas se está preparando fuera de Panamá".





