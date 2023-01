Padre de Piqué le tiró indirecta a Shakira en su estado de WhatsApp

Luego del estreno de la nueva canción de Shakira con Bizarrap ni Gerard Piqué ni su familia ha respondido a la tiradera que le lanzó la cantante colombiana al exjugador.



No obstante, parece que Joan Piqué, papá del exfutbolista, se ha pronunciado a su manera sobre la polémica canción de Shakira la cual estuvo llena de dardos para el español.



Eso sí, el padre lo hizo en privado y sin mucho drama ya que el hombre se ha tomado con humor todo el tema y cambió su foto de perfil de WhatsApp por una del actor Kevin Costner en la película ‘Bailando con Lobos’. Esto fue revelado por Laura Fa en su programa Planta Baixa de TV3.

Además, no contento con la foto, puso en su estado la siguiente frase: ‘Bailando con lobas’ en una referencia directa a la letra de la canción de Shakira: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.



Por otro lado, tanto Gerard Piqué como Clara Chía no se han manifestado sobre la canción y han continuado con su vida con normalidad, así como lo dejó claro en un tuit donde ponía: “La vida puede ser maravillosa” junto con sus compromisos profesionales con la Kings League.