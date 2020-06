Pablo Alborán confiesa su homosexualidad con este sentido mensaje

Pablo Alborán sorprendió este miércoles 17 de junio al anunciar que es gay. Con un video en su cuenta de instagram, el cantante español expresó que “necesita ser un poco más feliz de lo que ya era" y por eso decidió hacer pública su homosexualidad.

“En muchas ocasiones nos olvidamos del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Desde el amor, me gustaría contarles algo muy personal Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia... cualquier tipo de odio, y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contarles que soy homosexual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa, en mi familia, siempre tuve la libertad de poder amar a quien yo he querido, de dedicarme a lo que he querido. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, Warner, jamás me sentí discriminado, odiado ni sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños", dijo Pablo Alborán en su video.

Las respuestas a su mensaje han sido miles. Entre otros artistas y seguidores le han manifestado el respeto por su orientación sexual y apoyo por dar ese paso y expresar sus pensamientos y sentimientos.

Además, Pablo Alborán anunció que pronto mostrará parte de lo que está haciendo, por lo que se especula que estaría por publicar nueva música pronto.