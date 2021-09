Título en juego: Óscar Valdez enfrentará a Robson Conceicao

El mexicano Óscar Valdez, campeón súperpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), defenderá su título este viernes ante brasileño Robson Conceicao, en un duelo de invictos en Tucson, Arizona.

Con 29 victorias en igual número de peleas, 23 de ellas antes del límite, Valdez pasa por uno de sus mejores momentos como boxeador, luego de arrebatar la faja a su compatriota Miguel Bertchelt, por nocáut el pasado 20 de febrero. Ante un rival que lo aventajaba en los momios, Valdez impuso condiciones con su velocidad de manos y piernas, buenas combinaciones y golpes poderosos que le dieron ventaja desde los primeros asaltos hasta que en el décimo derribó al rival.

Ahora, en su primera defensa, el mexicano, que se entrena en el equipo del campeón mundial Saúl 'Canelo' Álvarez, tendrá delante a un rival difícil, de mayor alcance, que ganó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el peso ligero y desde entonces suma 16 victorias consecutivas, la mitad por nocáut. Conceicao pega fuerte pero también sabe boxear y será un escollo difícil para el campeón.



El brasileño derrotó como aficionado al mexicano en el torneo panamericano de 2009, lo cual le da al combate un aroma a revancha. "Es un peleador completo, medallista olímpico de oro en el 2016. Estamos enfocados, lo hemos estudiado y tengo la fe de salir con la mano en alto. Robson llega con el sueño de ser campeón del CMB. A mí me costó lograrlo y no pienso dejarlo ir, estoy bien preparado", dijo el martes pasado Valdez, al referirse a su oponente.



Conceicao, de 32 años, recordó que cuando venció al mexicano fue un combate cerrado en el que, además de tener enfrente a Valdez, tuvo en contra a los aficionados de la Ciudad de México, sede del pleito. "Luché contra él y la multitud, y me motivó mucho; ahora tenemos lo mismo. Lucharé contra dos oponentes, él y la multitud. Seré el ganador", pronosticó el sudamericano.

Valdez peleará luego de haber dado positivo de fentermina, una sustancia prohibida. Las autoridades decidieron que no hubo dolo por parte del campeón al ingerir el supresor de apetito, que no le dará ventajas en la pelea ni perjudicará a Conceicao porque su efecto en el cuerpo fue el de haber tomado tres bebidas energéticas.



"Estoy en disposición de colaborar con los programas que se requieran", señaló Valdez, quien después del positivo, en los próximos meses se certificará en cursos de nutrición, manejo de peso, hidratación y dará pláticas sobre diferentes temas.







EFE