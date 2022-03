Óscar Iván Zuluaga desiste de ser candidato presidencial: apoya a Fico

Óscar Iván Zuluaga anunció este lunes, 14 de marzo, que renuncia a ser candidato a presidente de Colombia, luego de analizar los resultados en las elecciones en las consultas para definir otras candidaturas para ser mandatario del país entre 2022 y 2026.



El representante del Centro Democrático decidió desistir de sus aspiraciones y apoyará la candidatura de Federico ‘Fico’ Gutiérrez, luego de que este ganara de la consulta del Equipo por Colombia.



“En vista de los resultados electorales del día de ayer, y la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez”, expresó el ex candidato del uribismo.



Y agregó: “Lo hago sin cálculos políticos, ni burocráticos, sin esperar nada a cambio, y con sincero entusiasmo. El Partido queda así en la libertad de tomar las decisiones institucionales que juzgue oportunas”.



Zuluaga agradeció a las personas que acompañaron su campaña, su familia y a Alicia Eugenia Silva, “y a los compañeros de Partido que me han ofrecido su respaldo generoso”.